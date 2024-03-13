Samsun'da sabaha karşı hareketli anlar yaşandı.
İlkadım ilçesinde saat 05.30 sıralarında, Ali A.'ya ait tek katlı eski evin üstünde depolanıp üzeri ve etrafı branda ile kapatılmış olan yerde depolanan ikinci el ev eşyaları yanmaya başladı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında depodaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
200 bin TL'lik maddi zarar
Ali A.'nın, Atakum ilçesinde bulunan ikinci el eşya satan dükkanını kapatınca içindeki satışa sunduğu ev eşyalarını kısa süreliğine yangın çıkan yere koyduğu öğrenildi.
Kundaklama olduğu düşünülüyor
Ali A. zararının 200 bin lira olduğunu belirtirken, yangının kundaklanma sonucu çıktığı ileri sürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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