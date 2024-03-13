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Samsun'da eşya dolu depo cayır cayır yangı: 200 bin TL'lik maddi zarar

Samsun'da eşya dolu depo cayır cayır yangı: 200 bin TL'lik maddi zarar İkinci el eşyaların olduğu depoda çıkan yangında alev kısa süre içinde yükselirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.