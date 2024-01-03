Samsun'da bir kadına şiddet olayı meydana geldi...
Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde S.A. adlı şahıs, Azerbaycan uyruklu eşi 2 çocuk annesi Z.H.A. ile tartışmaya başladı.
Evde başlayan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönerken S.A., 2 çocuğunun annesini darbetti.
Bu darp sonucunda ise Z.H.A. adlı kadının sol kolu kırıldı.
Gözaltına alındı
Hastaneye kaldırılan Z.H.A. tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
"Hatırlamıyorum" dedi
Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. "Eşimle tartıştık ancak gerisini hatırlamıyorum. Alkollüydüm. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
Nöbetçi mahkemece tutuklanan S.A., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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