Samsun'da kağıt toplayıcısı çocuğun konteyner başında ders çalışması duygulandırdı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çifte Hamam Caddesi üzerinde kağıt toplayan bir çocuk, mahalledeki geri dönüşüm maddelerini çöp konteynerinden topladıktan sonra kaldırıma oturup, defterini çıkartarak ders çalışmaya başladı.
Matematik çalıştığı anlaşılan çocuk, parmaklarıyla hesaplama yaparak problemleri çözmeye çalıştı.
Kağıt toplayıcısı çocuğun azmi: Görenler duygulandı...
Azimli çocuğu gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
Bazı duyarlı vatandaşlar da çocuğun yanına giderek bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.
O anlar böyle görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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