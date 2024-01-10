Samsun'da korku dolu anlar! Kavşağı dönen tır, anaokulu servisine çarptı Sıfır araç yüklü tırın orta şeritten kavşağa dönerek anaokulu servisine çarpıp sıkıştırdığı kazada, facianın eşiğinden dönüldü.

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İHA

Ordu-Samsun karayolu Tekkeköy ilçesi Costal Kavşağı’nda, A.D.'nin kullandığı sıfır araç yüklü tır, orta şeritten sol şeride girdi.

Kavşağa dönüş yapmak isteyen tır, sol şeritten gelen ve anaokulu öğrencilerini taşıyan midibüsü sıkıştırdı.

Sıkışan midibüs ise de H.A. idaresindeki otomobile vurdu.

Tırın kapı kısmından çarparak sıkıştırdığı midibüste öğrenciler bir süre mahsur kaldı.

Öğrenciler korkuya kapıldı, sürücüler tartıştı

Tahliye edilen öğrenciler büyük korku yaşadı. Gürcistan uyruklu tır şoförü ile midibüs şoförü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Araya giren jandarma ve trafik polisleri, sürücülerin birbirlerine fiziki müdahalede bulunmasını önledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yaklaşık yarım saat tek şerit olarak işleyen yol, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)