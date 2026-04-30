Samsun'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu: Sürücü canını son anda kurtardı

29 Nisan gece saat 01.10 sıralarında Samsun-Ankara kara yolu Tekeli mevkisinde, Azerbaycan uyruklu İbrahim Semed’in kullandığı tır, Kavak yönüne ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle ön kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak kendini dışarı attı.

TIR HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çekici tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü İbrahim Semed, alevlerin hızla yayıldığını belirterek, “Yangını fark ettiğim anda kendimi dışarı attım. Canımı zor kurtardım. Pasaportum, telefonum, tüm eşyalarım araçla birlikte yandı” dedi.

TAMİRCİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aracını kısa süre önce tamir ettirdiğini ifade eden Semed, yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Yangından yaklaşık 4 saat önce Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde bakım yaptırdığını belirten sürücü, olayın ardından tamirci hakkında şikayetçi olduğunu dile getirdi.

2 MİLYON LİRALIK ZARARLA SUÇ DUYURUSU

Yaklaşık 2 milyon liralık maddi zarara uğradığını belirten Semed, bugün Samsun Adliyesi’ne giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosyanın, “mala zarar verme” ve “öldürmeye teşebbüs” iddialarıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep etti.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Teknik raporların ardından yangının kesin nedeni ortaya konulacak.