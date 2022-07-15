Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Vezirköprü ilçesinde sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.

Düğünde tartıştığı kişilerce darbedildi

Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.

Tüfekle ateş etti, 6 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre; olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.