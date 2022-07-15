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    Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

    Vezirköprü ilçesinde sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    • 15.07.2022 - 04:07
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    Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.

    Düğünde tartıştığı kişilerce darbedildi

    Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.

    Samsun da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #1

    Tüfekle ateş etti, 6 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre; olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.

    Samsun da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #2

    Yaralılardan biri kurtarılamadı

    Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

    Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Samsun da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #3

    Samsun da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #4

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