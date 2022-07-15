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- Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
- 15.07.2022 - 04:07
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.
Düğünde tartıştığı kişilerce darbedildi
Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.
Tüfekle ateş etti, 6 kişi yaralandı
AA'nın haberine göre; olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.
Yaralılardan biri kurtarılamadı
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.