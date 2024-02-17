Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Zehir tacirleriyle mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Emniyet güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

19 Mayıs ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 227,61 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi.

8 kişi yakalandı

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)