Avcılar’da hırsızlık çetesine darbe: 26 olaya karışan 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Avcılar’da farklı türlerde 26 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 23 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı, 10’u tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında; oto, ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlıklarının da aralarında bulunduğu toplam 26 olayın failleri tek tek tespit edildi.
Operasyon kapsamında 5 oto hırsızlığı, 6 iş yerinden hırsızlık, 6 açıktan hırsızlık, 4 evden hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı ve 2 otomobilden hırsızlık olayının şüphelilerine ulaşıldı.
23 GÖZALTI, 10 TUTUKLAMA
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği hırsızlık anlarının yer aldığı görüldü. Görüntüler, olayların aydınlatılmasında önemli rol oynadı.
Yetkililer, bölgede benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesi çağrısında bulundu.