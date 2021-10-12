Siverek ilçesinde yaşanan arazi tartışması sonrası kavgaya karışmayan 12 aile, soyadlarının kavga eden taraflarla aynı olması nedeniyle sürgün durumuna düştü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Mahallesi’nde, 5 ay önce yaşanan arazi kavgası nedeniyle 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Akraba ailelerin kavgası sonrası kavgaya karışmayan 12 aile, soyadlarının kavga edenlerle aynı olması nedeniyle sürgün durumuna düştü.

Can güvenliklerinden endişe eden yaklaşık 160 kişi, çeşitli köylere sığındı.

Ailedeki çocuklar ve gençler de can güvenliği endişesi ile okullarına devam edemedi.

“EVLERİMİZİ ARAÇLARIMIZI YAKTILAR, EŞYALARI YAĞMALADILAR”

8 kişilik nüfusu ve 2 akraba ailesi ile bir köye sığınan Ali Demirkıran, kavga ile hiçbir alakalarının olmadığını, kavgada 3 kişinin ölümüne neden olan aile ile aynı soyadını taşıdıkları için ölüm korkusu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Olay gününde ailemle birlikte tarlada çalışıyorduk, o esnada 2 akraba ailelerimiz arasında olay oldu. Her iki taraf da akrabamız, vuran taraf biraz daha bize yakın olduğu için ve bir de soyadlarımız aynı olduğu için köyümüzden bizi kovdular ve mağdur duruma düştük. Evlerimizi, araçlarımızı yaktılar, evlerimizin içindeki eşyaları yağmaladılar.





“ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEKTEN KORKUYORUZ”

Devamlı tehdit altında olduğumuz için çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz, bundan dolayı çocuklarımız okuyamıyor. 2 tane üniversite öğrencim var. Ben çocuklarımın okumasını istiyorum ama can güvenliğimiz olmadığından, çocuklarımı okula gönderemiyorum.

Şanlıurfa’da 12 ailenin, soyadları yüzünden canları tehlikede VİDEO



“OĞLUMUN TEDAVİSİNİ YAPTIRAMIYORUM”

Devamlı tehdit mesajları aldığım için çölyak ve diyabet hastası oğlumun tedavisini yapamıyorum, oğlum için Siverek Kaymakamlığına başvurdum, sağ olsun Kaymakamımız bizi hastaneye gönderdi ama oğlumun yatırılması gerekiyordu, yine yeterli can güvenliği olmadığı için yatıramadım. Buraya biz 3 aile sığındık, başka köye 5 aile, başka bir köye de 4 ailemiz sığınmış durumda. Çocuklarımın okumasını istiyorum.”





“TARLALARIMA GİDİP EKİNLERİMİ EKMEK İSTİYORUM”

Köyde 300 dönüm müstakil arazisinin olduğunu, köyden sürgün edildikleri için araziyi süremediklerini belirten Demirkıran, ''Evimizden olduk, köyümüzden ayrı kaldık. Köylerimizde arazilerimiz var ama ekemiyoruz. Köyde 300 dönüm müstakil arazim var. Ekim zamanı geldi, tarlalarıma gidip ekinlerimi ekmek istiyorum ama gidemiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“HİÇBİR ŞEYİMİZİ ALAMADAN TARLADAN KAÇTIK”

Çok zor durumda ve koşulda yaşamaya çalıştıklarını söyleyen Zeynep Demirkıran, korkudan okula gidemediklerini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Çok zor bir süreçten geçtik. Olay gününde evimizi, eşyalarımızı yaktılar. Dört tane ağabeyim var, hepsi korkudan okula gidemiyor, işe gidemiyoruz. Üstümdeki elbiseler bile milletin bize verdiği kıyafetler. Biz olay günü tarlada çalışıyorduk, hiçbir şeyimizi almadan tarladan kaçtık.





“HEP BİR KORKU VAR İÇİMDE”

Hep bir korku var içimde ağabeylerime, dayıma bir şey olur mu diye. Bizim köyümüzde bir sürü tarlamız var ama o tarlalarımızı ekemiyoruz. Burada 21 kişiyiz, çalışamıyoruz ekemiyoruz nasıl yaşayacağız. Şimdi bize bakıyorlar ama ne zamana kadar bu sürecek?”

“BİZ OKUMAK VE BU CAHİLLİKTEN KURTULMAK İSTİYORUZ”

Tehdit altında oldukları için okulunu donduran üniversite ikinci sınıf öğrencisi Kahraman Demirkıran, ‘Okuyup bu cahillikten kurtulmak istediklerini’ belirterek şu sözleri kullandı:

“Ben ve kardeşim üniversite öğrencisiyiz, bu olay nedeniyle kayıtlarımızı dondurmak zorunda kaldık. Bu dondurma ne zaman kadar sürecek, bir yıl mı, 2 yıl mı bilemiyorum. Biz okumak ve bu cahillikten kurtulmak istiyoruz.”

“HER AY HASTANEDE YATMAM LAZIM HASTANEYE GİDEMİYORUM”

Diyabet ve çölyak hastalığı nedeniyle sürekli hastanede kontrol altında olması gerektiğini söyleyen 15 yaşındaki Hüseyin Demirkıran ise tedavi olmak istediğini kaydederek, "Ben hem çölyak ve hem de diyabet hastasıyım, unlu şeyler yiyemiyorum. Rahatsızlığım nedeniyle her ay hastanede yatmam lazım, ailemin bu durumundan dolayı hastaneye de gidemiyorum. Ben lisede okuyordum da bu durumda okula da gidemiyorum. Psikolojim bozulmuş, çok korkuyorum okula gidemiyorum.” diye konuştu.