Şanlıurfa'da 2 hemşire hasta yakınları tarafından darbedildi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 hemşirenin hastanın yakınları tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

DHA

Sağlık çalışanları şiddetin önüne geçmek adına her geçen gün yeni bir önlem alınıyor.

Yapılan çalışmaların yanı sıra gözü dönen vatandaşların saldırısına bir yenisi eklendi.

Yaşanan kavga Şanlıurfa'da dün dün akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

Hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Hemşirelere yumruklu saldırı

3 hasta yakını, Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk'e tekme ve yumrukla saldırdı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 kişiye gözaltı

2 hemşire tedavi edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da olaya ilişkin sosyal medya hesabından şöyle dedi: