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    Şanlıurfa’da, alacak verecek kavgasında araçlara sopalı saldırı

    Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir taraf karşı tarafın araçlarına sopalarla saldırdı. Aracın hurdaya döndüğü anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 12:08
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    Şanlıurfa’da, alacak verecek kavgasında araçlara sopalı saldırı

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup, 30 Ağustos günü Tahir A.’ya ait oto yıkama dükkanında tartıştı.

    Tartışma, araya girenlerin müdahalesi ile büyümeden sona erdi. Fakat bu sabah arabaları ile yeniden dükkana gelen grup ile Tahir A. arasında yeniden yaşanan tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Tahir A.’nın yakınlarının da kavgayı duyarak bölgeye gelmesi ile olay büyüdü.

    POLİS EKİPLERİ KAVGAYI AYIRDI

    Hırsını alamayan grup, taş ve sopalarla karşı tarafın dükkanının önünde bıraktığı araçlara taşlarla ve sopalarla saldırdı.

    Saldırı anları saniye saniye kameraya yansıdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak kavgaya son verdi.

    Şanlıurfa’da, alacak verecek kavgasında araçlara sopalı saldırı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da, alacak verecek kavgasında araçlara sopalı saldırı VİDEO

    Şanlıurfa’da, alacak verecek kavgasında araçlara sopalı saldırı #2

    Şanlıurfa’da, alacak verecek kavgasında araçlara sopalı saldırı #3

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