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    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı

    1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sapık gözaltına alındı. Mahallelinin linç etmek istediği sapık ile ailesini jandarma kurtardı. Öfkeli kalabalık sapığın evini ateşe verdi.
    • 13.04.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:09
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    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 1,5 yaşındaki M.N.Y. ortadan kayboldu.

    M.N.Y.’yi arayan yakınları, onu, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu.

    Cinsel istismara maruz kaldı

    Başından yaralanan M.N.Y., yakınları tarafından araçla Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    DHA'da yer alan habere göre tedaviye alınan bebeğin, cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.

    Sapık bulundu

    Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, M.N.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin 16 yaşındaki H.Ö. olduğunu tespit etti.

    Şüpheli, evinde gözaltına alındı.

    Evleri ateşe verildi

    Bu sırada bölgede toplanan kalabalık, H.Ö.’yü linç etmek istedi.

    Yaşanan gerginlik üzerine jandarma, şüpheliyle birlikte ailesini de mahalleden çıkardı.

    Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.


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