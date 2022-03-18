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    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı

    Otobüsteki kadın yolcunun telefonunu elinden alınarak kaçan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yolcu kapkaççıyı kovalarken, yolcular ise olup bitenleri film gibi izledi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 16:31
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    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde halk otobüsüne binen kadını takip eden M.A. isimli kapkaççı, kadın koltukta oturup telefon konuşmasını bitirdikten sonra elindeki telefonu alıp kaçtı.

    Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yüzü maskeli ve kapüşon takan zanlıyı tutmaya çalışan kadın, otobüsteki demire çarparak yere düştü.

    YAKALAYAMADI

    Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında kaçan zanlı, motosiklete binerek uzaklaşmaya çalıştı.

    Telefonunu kaptıran kadın da motosikletin arkasından koşmasına rağmen yakalayamadı.

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı VİDEO

    KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

    Çevredeki ve otobüsteki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı #1

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı #2

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı #3

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı #4


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