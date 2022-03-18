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Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı

Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı

Otobüsteki kadın yolcunun telefonunu elinden alınarak kaçan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yolcu kapkaççıyı kovalarken, yolcular ise olup bitenleri film gibi izledi.