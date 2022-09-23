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    Şanlıurfa'da çobanlık yapan çocuk kayanın altında can verdi

    Siverek'te çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı sırada kayanın yerinden oynamasıyla ezilerek hayatını kaybetti.
    • 23.09.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 12:12
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    Şanlıurfa'da çobanlık yapan çocuk kayanın altında can verdi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlatan 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın, oyun oynadığı sırada talihsiz bir olay yaşadı.

    Merada koyun otlatan Yaygın, oyun oynamak için kayaların üzerine çıktı.

    Yaygın, kayanın yerinden oynamasıyla dengesini kaybederek, düştü. Talihsiz çocuk yerden kalkamayınca üzerine kaya devrildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, Yaygın, çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Şanlıurfa da çobanlık yapan çocuk kayanın altında can verdi #1


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