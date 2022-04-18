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    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale

    Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin okuma sayaçlarını direklere taşımasını engellemek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
    • 18.04.2022 - 15:31
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    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale

    Öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, elektrik okuma sayaçlarının direğe çıkarılması için çalışma başlattı.

    Bunu öğrenen mahalleli ise ekiplere engel olmak istedi.

    Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Tazyikli su ve biber gazıyla müdahale

    Zırhlı araçlarla önlem alan polis, kalabalıktan dağılmalarını ve görevlilerin çalışmalarına engel olunmaması uyarısında bulundu.

    Polis, uyarıları dikkate almayan gruba zırhlı araçlardan tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

    Akçakale'de yolu trafiğe kapattılar

    DHA’nın haberine göre Akçakale ilçesinde ise dağıtım şirketi ekiplerinin denetimini protesto eden grup, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunu taşlarla trafiğe kapattı.

    Yolda lastik yakarak denetimleri protesto eden kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.

    Yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale #1

    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale #2

    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale #3

    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale #4

    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale #5

    Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direğe taşımasını istemeyen gruba müdahale #6


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