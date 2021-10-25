Şanlıurfa’da, hurdacının arabasını yaktılar

Hurdacılık yaparak 6 kişilik ailesine bakan Ramazan Harmanşah’ın hurda topladığı araba, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakıldı. Arabasını gören Harmanşah, gözyaşlarını tutamadı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, at arabasıyla hurdacılık ve hamallık yaparak anne, baba ve 4 kardeşine bakan Ramazan Harmanşah, akşam saatlerinde tarladan eve döndüğünde, atının yorgun olduğunu fark etti.

Harmanşah, ata eziyet çektirmemek için at arabasını yolun kenarına çekti, atını da arabasına yakın bir yerde bağlayarak yaya olarak eve gitti.

ARABA KÜLE DÖNDÜ

Sabah çalışmak için atı ve arabayı almaya giden Harmanşah, ekmek teknesinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildiğini, arabanın demirler hariç tamamen yanarak küle döndüğünü gördü.

“AT ARABAMDAN NE İSTEDİLER ANLAYAMADIM”

Ramazan Harmanşah, “At arabasıyla ben 6 kişilik aileme bakıyordum, bunlardan biri de şimdi asker. Her gün sabah çıkar, akşama kadar hurda toplar ve satarım. Arabam ekmek teknemdi ama at arabamdan ne istediler anlayamadım. At arabamın 350 lira borcu kalmıştı, şimdi ne yapacağımı bilemiyorum, 2 gündür arabam olmadığı içinde çalışamıyorum.” dedi.