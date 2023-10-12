Şanlıurfa'da kamyon 1 yaşındaki bebeği ezdi

AA
Şanlıurfa, kan donduran bir olaya sahne oldu.
Siverek ilçesi Kesmekaya Mahallesi'nde tarlada çalışan aile, 1 yaşındaki Melisa Fener'i uyuması için bırakarak tarlaya döndü.
O sırada 38 yaşındaki M.D. idaresindeki 60 VZ 711 plakalı kamyonet, geri manevra yaptı.
Manevra sırasında talihsiz küçük Melisa kamyonun altında kaldı.
Küçük Melisa hayatını kaybetti
Yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melisa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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