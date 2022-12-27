Petrol
85.01
0.60%
Euro
19.8911
0.11%
Dolar
18.7148
0.28%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5498
-0.12%
Bitcoin
318.965
-0.13%
BTXN Coin
6.39
-1.84%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Şanlıurfa'da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu

    Kanser hastası oğlunun tedavisi için İstanbul’a giden engelli yaşlı adamın Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki evine giren hırsızlar, ne var ne yoksa çaldı.
    • 27.12.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki engelli Abdulkadir Ekin, evinin kapısını kilitleyerek İstanbul’da kanser tedavisi gören 28 yaşındaki oğlu ile ona hastanede refakat eden eşini ziyarete gitti.

    Yaklaşık 4 ay İstanbul’da kalan Ekin, Ceylanpınar ilçesine geri döndü.

    Gece saatlerinde evinin kapısını açan Ekin, elektrik düğmelerinin yerinden söküldüğünü fark etti. El feneri ile evi kontrol eden Ekin, şok bir manzara ile karşılaştı.

    Ne var ne yoksa çalındı

    Evin ortasında büyük bir delik olduğunu gören Abdulkadir Ekin, toprak çatıyı destekleyen kalas dahil elektrik tesisatı, musluk, halı, kilim, yastık, yatak, yorgan, tencere, tava, tabak, tüp, buzdolabı motoru, çatal, bıçak ve kaşık gibi evde ne varsa çalındığını fark etti.

    Tekerlekli sandalyesinin de çalındığını gören Ekin, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    "Tekerlekli sandalyemi bile çalmışlar"

    İHA'nın haberine göre evde hiçbir şey kalmadığı için yatak ve yorgan olmadan soğukta yattığını söyleyen Ekin, “Tedavi için oğlumun yanına gittim. Kapıyı kilitleyip gittim. Evimde ne varsa hepsini çalmışlar. Tekerlekli sandalyemi bile çalmışlar. Tencere, kap, kacak, fırın, ocak, terazi, battaniye, yorgan, kilim, halı, hiçbir şey bırakmamışlar. Sadece küçük bir tabak bırakmışlar. 10 gündür elektriksiz yatıp kalkıyorum, soğuktan donuyorum. Ne battaniye var, ne yorgan var, ne halı var, ne kilim var. Hiçbir şeyim kalmadı, Allah için bana yardım edin” diye konuştu.

    Şanlıurfa da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu #1

    Şanlıurfa da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu #2

    Şanlıurfa da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu #3

    Şanlıurfa da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu #4

    Şanlıurfa da kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu #5


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım
    Magazin

    İrem Derici’den eğlenceli paylaşım

    2023 yılının trafik cezaları belirlendi
    İç Haber

    2023 yılının trafik cezaları belirlendi

    Görüş Bildir