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    Şanlıurfa’da kasa hırsızlığı kamerada

    Girdikleri evden içinde 60 bin lira bulunan kasayı çalan 2 kadın, bina girişindeki bebek arabasına koydukları kasa ile kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, kameraya da yansıdı.
    • 19.08.2022 - 14:35
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    Şanlıurfa’da kasa hırsızlığı kamerada

    Şanlıurfa’da, kimliği belirsiz 2 kadın, Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir sitedeki daireye girdi.

    Şüpheliler, evdeki değerli eşya, cep telefonu ve ziynet eşyalarını topladı.

    Kasayı bebek arabası ile çaldılar

    DHA’nın haberine göre; içinde 60 bin lira bulunan kasayı da asansörle indiren şüpheliler, kasayı bina girişindeki bebek arabasına yükleyerek kaçtı.

    Şanlıurfa’da kasa hırsızlığı kamerada VİDEO

    Eşkalleri belirlendi

    Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa’da kasa hırsızlığı kamerada #1

    Şanlıurfa’da kasa hırsızlığı kamerada #2


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