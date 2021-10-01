Euro
10.2686
-0.37%
Dolar
8.8482
-0.45%
Altın
499.75
-0.4%
Borsa
1.405
-0.1%
Bitcoin
413.182
7.99%
EXEN Coin
20.00
0.75%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Şanlıurfa’da kız çocuğuna otomobil çarptı

    Evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da kız çocuğuna otomobil çarptı

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe merkezindeki evinin önünde oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

    Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti.

    HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

    Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da sokakta oynayan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada VİDEO

    Şanlıurfa’da kız çocuğuna otomobil çarptı #1

    Şanlıurfa’da kız çocuğuna otomobil çarptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir