Şanlıurfa’da kız çocuğuna otomobil çarptı

Evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe merkezindeki evinin önünde oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da sokakta oynayan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada VİDEO