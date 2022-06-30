Şanlıurfa'da kuzenlerin kavgasında silahlar patladı: 3 yaralı

Kuzenler arasında akşam saatlerinde çıkan kavgada, kimin ateşlediğinin bilinmediği tabancadan çıkan kurşunlar Osman S., Ahmet S. ve Mustafa K.’ye isabet etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Osman S. ile kuzeni Ahmet S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan kavga, kanlı bitti.

Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler Osman S., kuzeni Ahmet S. ile kavgayı ayırmak isteyen Mustafa K.’ye isabet etti.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

DHA’nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K., hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.