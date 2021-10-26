- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da lastikçi ustası çırağına dayak attı
Şanlıurfa'da lastikçi ustası çırağına dayak attı
İşten ayrılmak isteyen genç çırak, ustası tarafından hortumla darbedildi.
- DHA
- 26.10.2021 - 12:32
- Güncelleme : 26.10.2021 - 12:33
Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi.
Usta ise çalışanın bu isteğini tepkiyle karşıladı.
HORTUMLA DARBETTİ
İkili arasında tartışma yaşanırken, usta bir süre sonra kompresör hava hortumunu alarak çalışanına defalarca vurdu. Hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı.
"USTA VURMA..."
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.