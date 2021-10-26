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    Şanlıurfa'da lastikçi ustası çırağına dayak attı

    İşten ayrılmak isteyen genç çırak, ustası tarafından hortumla darbedildi.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 12:33
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    Şanlıurfa'da lastikçi ustası çırağına dayak attı

    Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi.

    Usta ise çalışanın bu isteğini tepkiyle karşıladı.

    HORTUMLA DARBETTİ

    İkili arasında tartışma yaşanırken, usta bir süre sonra kompresör hava hortumunu alarak çalışanına defalarca vurdu. Hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı.

    "USTA VURMA..."

    O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.

    Şanlıurfa da lastikçi ustası çırağına dayak attı #1

    Şanlıurfa da lastikçi ustası çırağına dayak attı #2

    Şanlıurfa da lastikçi ustası çırağına dayak attı #3

    Şanlıurfa da lastikçi ustası çırağına dayak attı #4

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