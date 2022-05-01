Şiddetli yağmurun ardından Akçakale ilçesindeki sınır bölgesinde, Suriyeli mültecilerin çadırları sular altında kaldı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağmurun ardından Suriyeli mültecilerin çadırlarını su bastı.

Gece saatlerinde yaşanan su baskını nedeniyle eşyalarını bırakıp çadırlarını terk eden Suriyeliler, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Şanlıurfa’da, 2 gündür etkili olan şiddetli olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel ve su baskınları meydana geldi.

İHA’nın haberine göre; su baskınları sınır bölgesinde çadırlarda kalan Suriyeli aileleri de etkiledi.

30 çadır sular altında kaldı

Akçakale ilçesinde mültecilere ait 30 çadırı dün gece su bastı, alan adeta göle döndü. Aralarında yaşlı ve çocukların da olduğu 200 kişi geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Çadırlarını ve içerisindeki eşyalarını bırakmak zorunda kalan Suriyeliler, geceyi buldukları kapalı alanlarda geçirdi.

Şanlıurfa'da, mültecilerin çadırları sular altında kaldı ViDEO

Sağlam kalan eşyaları kurtarmaya çalıştılar

Sabah saatlerinde çadırlarının bulunduğu alana dönen aileler, sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Bölgeye giden yardım derneği üyeleri, ailelere yemek, giysi, battaniye yardımı yaparken eşyalarını çadırlardan çıkartmalarına yardım etti.