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- Şanlıurfa'da otomobil asfalt çukuruna düştü
Şanlıurfa'da otomobil asfalt çukuruna düştü
Su borusunun patlaması nedeniyle çöken asfalt, bir aracın çukura düşmesine sebep oldu. Trafiğe kapanan yolda ise onarım çalışmaları başlatıldı.
- 19.05.2022 - 17:54
- Güncelleme : 19.05.2022 - 18:06
Şanlıurfa'da patlayan su borusu, alfaltın çökmesine neden oldu.
Balıklıgöl bölgesindeki Kızılkoyun Nekropolü önünde yaşanan olayda; sürücüsü öğrenilmeyen araç, patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması ve asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü.
Araç çukurdan çıkarıldı
Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Halkın çağrısıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, ön kısmı çukura gömülen otomobili çıkardı.
Yol onarım çalışması başlatıldı
Ekipler, caddeyi araç trafiğine kapatıp, yol onarım çalışmalarına başladı.