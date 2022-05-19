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    Şanlıurfa'da otomobil asfalt çukuruna düştü

    Su borusunun patlaması nedeniyle çöken asfalt, bir aracın çukura düşmesine sebep oldu. Trafiğe kapanan yolda ise onarım çalışmaları başlatıldı.
    • 19.05.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:06
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    Şanlıurfa'da otomobil asfalt çukuruna düştü

    Şanlıurfa'da patlayan su borusu, alfaltın çökmesine neden oldu.

    Balıklıgöl bölgesindeki Kızılkoyun Nekropolü önünde yaşanan olayda; sürücüsü öğrenilmeyen araç, patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması ve asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü.

    Araç çukurdan çıkarıldı

    Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Halkın çağrısıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, ön kısmı çukura gömülen otomobili çıkardı.

    Yol onarım çalışması başlatıldı

    Ekipler, caddeyi araç trafiğine kapatıp, yol onarım çalışmalarına başladı.

    Şanlıurfa da otomobil asfalt çukuruna düştü #1

    Şanlıurfa da otomobil asfalt çukuruna düştü #2

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    Şanlıurfa da otomobil asfalt çukuruna düştü #5

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    Şanlıurfa da otomobil asfalt çukuruna düştü #7

    Şanlıurfa da otomobil asfalt çukuruna düştü #8

    Şanlıurfa da otomobil asfalt çukuruna düştü #9

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