Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da otomobil asfalt çukuruna düştü

Şanlıurfa'da otomobil asfalt çukuruna düştü

Su borusunun patlaması nedeniyle çöken asfalt, bir aracın çukura düşmesine sebep oldu. Trafiğe kapanan yolda ise onarım çalışmaları başlatıldı.