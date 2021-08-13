Siverek ilçesinden geçen BOTAŞ petrol boru hattı, bölgede çalışma yapan iş makinesi tarafından delindi. Borudan çıkan ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında arazi taşları temizleyen bir iş makinesi operatörü, öğle saatlerindeki çalışmalar sırasında mahalleden geçen BOTAŞ petrol boru hattını deldi.

Petrol borusunun patlamasıyla, borudan çıkan ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı.

Bölgeye ihbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı bölgede bekledi.

Hattın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Şanlıurfa’da petrol borusu delindi VİDEO



3 SAAT SONRA SIZINTI DURDURULDU

Patlamadan yaklaşık 3 saat sonra, vanaların kontrollü olarak kapanmasıyla sızıntı durduruldu.

BOTAŞ yetkilileri sızıntıdan akan ham petrolün önünü kazıyarak bir havuzda toplamaya başladı.

150 DÖNÜM MISIR TARLASI ZARAR GÖRDÜ

Petrolün büyük bir bölümü mısır tarlalarına yayıldı.

150 dönüm mısır tarlası patlamadan dolayı zarar gördü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede onarım çalışmaları devam ederken, patlamaya sebep olan iş makinesi operatörü ile tarla sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.