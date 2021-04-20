Euro
9.7742
0.36%
Dolar
8.1083
0.25%
Altın
462.74
0.48%
Borsa
1.374
-0.22%
Bitcoin
458.180
-0.80%
EXEN Coin
25.76
-0.27%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Şanlıurfa'da pitbull kediye saldırdı

    Bir anda saldırıya uğrayan sokak kedisi, tasmalı pitbullun ağzından vatandaşların müdahalesiyle kurtuldu.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da pitbull kediye saldırdı

    Şanlıurfa'nın Yakubiye Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde kimliği belirsiz 2 kişinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir iş yerinin önünde ağaca zincirlendi.

    Köpek, bir süre sonra önünden geçen kediye saldırdı.

    AĞZINDAN GÜÇLÜKLE ALINDI

    Kediyi ağzına alıp, savuran köpeği görenler müdahalede bulundu. Köpeğe tekme atıp, ağzından kediyi almaya çalışan mahalleli başarılı olamadı. Mahallelinin uzun çabaları sonucu kedi kurtarıldı. Ön ayakları kırılan kedinin vücudunda da yaralar oluştu.

    Şanlıurfa da pitbull kediye saldırdı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ve zabıta ekipleri pitbull sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da pitbull kediye saldırdı VİDEO

    Şanlıurfa da pitbull kediye saldırdı #2

    Şanlıurfa da pitbull kediye saldırdı #3

    Şanlıurfa da pitbull kediye saldırdı #4

    Şanlıurfa da pitbull kediye saldırdı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir