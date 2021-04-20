Bir anda saldırıya uğrayan sokak kedisi, tasmalı pitbullun ağzından vatandaşların müdahalesiyle kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Yakubiye Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde kimliği belirsiz 2 kişinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir iş yerinin önünde ağaca zincirlendi.

Köpek, bir süre sonra önünden geçen kediye saldırdı.

AĞZINDAN GÜÇLÜKLE ALINDI

Kediyi ağzına alıp, savuran köpeği görenler müdahalede bulundu. Köpeğe tekme atıp, ağzından kediyi almaya çalışan mahalleli başarılı olamadı. Mahallelinin uzun çabaları sonucu kedi kurtarıldı. Ön ayakları kırılan kedinin vücudunda da yaralar oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ve zabıta ekipleri pitbull sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da pitbull kediye saldırdı VİDEO