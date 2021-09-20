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- Şanlıurfa’da, PKK talimatıyla araç kundaklayan terörist tutuklandı
Şanlıurfa’da, PKK talimatıyla araç kundaklayan terörist tutuklandı
- İHA
- 20.09.2021 - 16:52
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 2 aracın gece saatlerinde kundaklanması polis ekiplerini harekete geçirdi.
Çalışma başlatan ekipler, olayda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün parmağının olduğunu belirledi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede detaylı incelemeler yaptı.
Güvenlik kameralarından, teröristin kimliği belirlendi.
HIZLA BÖLGEDEN KAÇTI
Görüntülerde elinde benzin bidonu bulunan teröristin, kameranın açısından çıkıp araçların olduğu bölüme yöneldiği görüldü.
Araçları ateşe veren teröristin, hızla bölgeden kaçtığı anlar yer aldı.
TALİMATLA YAKTI
Düzenlenen operasyonla yakalanan terörist, ifadesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden aldığı talimat doğrultusunda araçları yaktığını söyledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından terörist, adliyeye sevk edildi.
Terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.