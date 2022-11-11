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    Şanlıurfa'da rögar kapağını hırsızlığı kamerada

    Siverek'te rögar kapağını çalmak isteyen 2 hırsızdan biri, çukura düştü. Pişkin hırsız, demir kapağın altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar kayıt altına alındı.
    • 11.11.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 23:00
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    Şanlıurfa'da rögar kapağını hırsızlığı kamerada

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde; son zamanlarda, rögar kapakların yerinde olmadığını fark eden yetkililer, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

    İncelemeler sırasında, 2 kişinin el arabası ile rögar kapaklarını yerinde sökerek çaldığı fark edildi.

    Hırsızlık anları kaydedildi

    Pişkin hırsızlar, ilçenin Dicle Mahallesi’nde tekrar hırsızlık yaptıkları sırada saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

    Kapağı çalarken çukura düştü

    Görüntülerde, 2 hırsızın rögar kapağının çaldığı anlar yer aldı.

    Pişkin hırsızların kilolarca ağırlıktaki demir rögar kapağı yerinden söküp el arabasının üstüne atmak isterken, bir kişinin ayağı kayarak rögar çukuruna düştüğü görüldü.

    Kilolarca ağırlıktaki kapağın altında kalmaktan son anda kurtulan pişkin hırsız, çukurdan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi yarım kalan işini tamamlayarak, yoluna devam etti.

    Çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; emniyet ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da rögar kapağını hırsızlığı kamerada VİDEO


    Şanlıurfa da rögar kapağını hırsızlığı kamerada #1

    Şanlıurfa da rögar kapağını hırsızlığı kamerada #2


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