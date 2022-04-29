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    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama

    Yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturum veya çalışma izni aldığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
    • 29.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 09:32
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    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara Türkiye’de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alıp, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

    Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda 3'ü kamu görevlisi 9'u Suriye uyruklu olmak üzere 28 şüpheli tespit edildi.

    17 adrese eş zamanlı operasyon

    Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 28 kişinin yakalanması için 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildi.

    Şanlıurfa'da, sahte oturum izni operasyonunda 6 tutuklama VİDEO

    2’si kamu görevlisi 6 tutuklama

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden, 2’si kamu görevlisi 6 kişi tutuklandı.

    11 kişi adli kontrol şartıyla, diğer 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama #1

    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama #2

    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama #3

    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama #4

    Şanlıurfa’da sahte oturum izni operasyonu: 6 tutuklama #5


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