Şanlıurfa'da suya kapılan 9 yaşındaki Aysun'dan haber alınamıyor Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilde anne ve 4 çocuğun cesedine ulaşılırken, 9 yaşındaki Aysun'u arama çalışmaları ise 41 saattir devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde Hasan Ç.’nin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.

Cumartesi akşamı meydana gelene kazada, sürücü devrilmeden önce kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Sürücünün kurtulduğu kazada, anne ile 5 çocuğu suda kayboldu. Bölgeye giden ekipler, araçtaki Asmin (11), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) cansız bedenlerini çıkarttı.

Annenin de cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, önceki gün sabah saatlerinde 31 yaşındaki anne Özlem’in de cansız bedenine ulaşmıştı.

9 yaşındaki Aysun, 3 gündür kayıp

Üç gündür süren arama çalışmalarında 9 yaşındaki Aysun’u bulmak için sabah saatlerinde yeniden çalışmalar başlatıldı. Dalgıç polis ekiplerinin sulama kanalındaki arama çalışmaları sürüyor.

Düğün dönüşü kazasında ise Şevket Baykuş aranıyor

6 Mayıs günü öğle saatlerinde ise Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesi'nde düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.'nin kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise hayatını kaybetti. Akıntıya kapılıp kaybolan Şevket Baykuş'u arama çalışmaları üç gündür devam ediyor.