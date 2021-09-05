Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
414.770
0.65%
EXEN Coin
25.13
4.88%
20ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 20 C

    Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kardeşlerin taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları miras kavgası görüntülendi.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 01:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde, aralarında 18 yıllık miras davası nedeniyle husumet bulunan A.D. ile ablası G.Ç. ve kız kardeşi H.A. telefonda tartışmaya başladı.

    EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA KARDEŞLERİNİN EVİNİ TAŞLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. eşi ve çocuklarını da yanına alarak önce köydeki ablasının evine, ardından da kent merkezindeki kız kardeşi H.A.’nın evine taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi.

    Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası-Video

    KAPIDAN GİREMEYİNCE CAMLARI KIRDI, OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

    Mirastan pay istememesi için kız kardeşine tehditler savurduğu öne sürülen ağabey A.D., bina kapısında içeri giremeyince taş ve sopalarla evin camları ile park halindeki otomobile zarar verdi.

    Şanlıurfa da taşlı sopalı miras kavgası #1

    KAVGAYI KOMŞULAR VE POLİS AYIRDI

    Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavga, komşuların ve polisin araya girmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da taşlı sopalı miras kavgası #2

    Şanlıurfa da taşlı sopalı miras kavgası #3

    Şanlıurfa da taşlı sopalı miras kavgası #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir