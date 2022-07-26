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- Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı
Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı
- 26.07.2022 - 16:01
- Güncelleme : 26.07.2022 - 16:21
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde Behçet Ö., cadde üzerinde bulunan bir telefon satış ve tamir dükkanına girdi.
Tam o esnada Behçet Ö., aralarında arazi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki akrabasının saldırısına uğradı.
Behçet Ö. dükkana girip etrafa bakınırken koşarak gelen 2 şahıs, ellerindeki satır ve keser ile adama vurmaya başladı.
Satır ve keserle saldırdılar
Vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Behçet Ö., kendini savunmaya çalıştı.
Bir süre darbedilen şahıs, dengesini kaybederek içerisinde cep telefonlarının bulunduğu vitrine çarptı.
Şahıslar olay yerinden kaçarken ayağa kalkan Behçet Ö., dışarı çıktı.
Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı
İş yeri sahibi müdahale etti fakat başarılı olamadı
Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken kavga yaşandığı sırada iş yeri sahibinin müdahale etmeye çalıştığı fakat başaramadığı gözlendi.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.