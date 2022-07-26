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Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı

Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı

Suruç ilçesindeki telefon satış ve tamir dükkanına giren bir kişi, arkasından koşarak gelen 2 akrabasının satırlı ve keserli saldırısına uğradı.