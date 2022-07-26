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    Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı

    Suruç ilçesindeki telefon satış ve tamir dükkanına giren bir kişi, arkasından koşarak gelen 2 akrabasının satırlı ve keserli saldırısına uğradı.
    • 26.07.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:21
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    Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde Behçet Ö., cadde üzerinde bulunan bir telefon satış ve tamir dükkanına girdi.

    Tam o esnada Behçet Ö., aralarında arazi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki akrabasının saldırısına uğradı.

    Behçet Ö. dükkana girip etrafa bakınırken koşarak gelen 2 şahıs, ellerindeki satır ve keser ile adama vurmaya başladı.

    Satır ve keserle saldırdılar

    Vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Behçet Ö., kendini savunmaya çalıştı.

    Bir süre darbedilen şahıs, dengesini kaybederek içerisinde cep telefonlarının bulunduğu vitrine çarptı.

    Şahıslar olay yerinden kaçarken ayağa kalkan Behçet Ö., dışarı çıktı.

    Şanlıurfa'da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı


    İş yeri sahibi müdahale etti fakat başarılı olamadı

    Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken kavga yaşandığı sırada iş yeri sahibinin müdahale etmeye çalıştığı fakat başaramadığı gözlendi.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı #1

    Şanlıurfa da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı #2

    Şanlıurfa da telefon dükkanında satırlı ve keserli saldırı #3


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