Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri babayı darbetti

Oğlu için 2 yıldır mücadele eden baba, madde satıcıları tarafından hastanelik edildi. Saldırgan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Oğlunu madde bağımlılığından kurtrmaya çalışan baba, hastanelik oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailenin 18 yaşındaki oğlu Menderes G., 2 yıldır uyuşturucu tacirlerinden kurtulamıyor.

Baba Mehmet G., çocuğunu kurtarmak için uğraşsa da çabaları sonuç vermedi.

HASTANELİK OLDU

Satıcılar tarafından darbedilen ve kanlar içerisinde kalan çaresiz baba, çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehmet G. bir süre sonra evine gönderilirken, olayı duyan mahalleli evinin önünde toplandı.

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YETKİLİLERE SESLENDİ

Yetkililerden yardım isteyen baba, gece sabaha kadar sokaklarda ve mezarlıklarda oğlunu aradığını ve uyuşturucu nöbeti tuttuğunu aktardı.

Çaresiz babaya destek olmak için mahalleye giden Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Eğitim Derneği Başkanı Yusuf Polat ise, bağımlı değil okumuş bir nesil istediklerini söyledi.





GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mehmet G.’ye saldıran şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



