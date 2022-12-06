Şanlıurfa'da yengesini öldüren katil yakalandı

Teknoloji 48

Dünyada en çok kripto para yatırımcısı bulunan ülke Türkiye oldu

Gündem 2

Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

Advertorial

Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Ekonomi 2

Avustralya'da politika faizi 10 yılın zirvesine çıktı

Yaşam 2

Kars'ta yayladan dönüş yolculuğu

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