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    Şanlıurfa'da yengesini öldüren katil yakalandı

    Ocak ayında yengesi Nesibe Alas'ı, tabancayla vurarak öldüren Sinan Alas, çocuklarını görmeye geldiği evinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
    • 06.12.2022 - 15:48
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    Şanlıurfa'da yengesini öldüren katil yakalandı

    Şanlıurfa'da 20 Ocak 2022 tarihinde Süleyman Şah Mahallesi’nde eşi yaşamını yitiren, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan 30 yaşındaki Nesibe Alas, evinde tabancayla ensesinden vuruldu.

    Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan Alas ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

    Silah seslerini duyup gelen komşuları, Nesibe Alas’ı kanlar içinde buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    DHA'nın haberine göre gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nesibe Alas’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kayınbiraderi miras için öldürdü

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yakınlarının ifadesine başvuran polis, Alas’ın eşinin 5 yıl önce cinayete kurban gittiğini, kendisinin de miras nedeniyle kayınbiraderi Sinan Alas tarafından öldürüldüğünü saptadı.

    Şanlıurfa da yengesini öldüren katil yakalandı #1

    Çocuklarını görmeye gelince yakalandı

    Polis, olayın ardından Sinan Alas'ın kaçtığını tespit etti. Alas’ın ailesini ziyarete gelme ihtimali üzerine, polis evin çevresinde önlem aldı. Aylar süren bekleyişin ardından dün gece çocuklarını görmek için eve gelen Sinan Alas, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

    Emniyetteki ifadesinde, suçlamaları reddeden Alas, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa da yengesini öldüren katil yakalandı #2


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