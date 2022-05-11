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    Şanlıurfa’da zabıta 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi

    Zabıta ekipleri, bir kasapta satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi. İş yerini mühürleyen zabıta, imha edilmek üzere etlere el koydu. İş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.
    • 11.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:32
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    Şanlıurfa’da zabıta 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi

    Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kasaba giden ekipler, satışa hazır karkas ette kokuya rastladı.

    Aynı kokuyu zabıtaya eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler de aldı.

    1 ton 250 kilo ete el konuldu

    Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerden de aynı kokunun geldiğini fark etti.

    İmha etmek üzere iş yerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.

    Şanlıurfa’da zabıta 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi VİDEO

    İmha edildi

    İHA’nın haberine göre iş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, el konulan etleri kamyonete yükleyerek, imha etti.

    Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

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