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    Sarıyer'de hayvan oteline bırakılan köpek öldü

    Otel çalışanlarının gözleri önünde küçük ırk köpek, büyük ırkın saldırısına uğradı. Çalışanların müdahale etmediği olayda köpek, yerde bir süre yattıktan sonra öldü.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:24
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    Sarıyer'de hayvan oteline bırakılan köpek öldü

    İstanbul Sarıyer’de 18 Temmuz tarihinde Beliz Naz Özışıkçılar, yurt dışı seyahatine gitmeden önce Puffy isimli köpeğini bir hayvan oteline bıraktı.

    Otel çalışanının gözlerinin önünde otelde konaklayan büyük ırk köpek, küçük ırk köpeğe saldırdı. Çalışanların müdahale etmediği olayda Puffy, hayatını kaybetti.

    Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    EŞYALARI İLE BİRLİKTE OTELE BIRAKTI

    Dilekçede Özışıkçılar, Kurban Bayramı tatili için ilk defa köpeğini emanet edecek bir yer bulamadığını ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiğini belirterek, seyahat öncesinde Puffy’i eşyaları ile birlikte otele bıraktığını anlattı.

    Özışıkçılar’ın yurt dışında olduğu sırada bilinmeyen bir numaradan arandığının anlatıldığı dilekçede, arayan kişinin kendisine Puffy’nin öldüğünü söylediği belirtildi.

    Sarıyer'de hayvan oteline bırakılan köpek öldü ViDEO

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    OTELE FAZLA KÖPEK KABUL EDİLDİ

    Otelde çalışan bir kadının, saldırıyı görmesine karşın durdurmadığının anlatıldığı dilekçede, işletmecinin öncesinde otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı kaydedildi.

    HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

    Dilekçede, saldırı sonrasında Puffy’inin olay yerinde öldüğü ve veteriner hekime ölmüş bir şekilde götürüldüğü belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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    SALDIRIYI GÖRMESİNE RAĞMEN MÜDAHALE ETMEDİ

    Öte yandan saldırı anı, pet otelin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde büyük ırk köpeğin Puffy’e saldırdığı, otel çalışanının saldırı anında müdahale etmediği ve sonrasında Puffy’nin bir süre yerde yattığı görülüyor.

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