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    Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza

    Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 18:02
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    Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza

    Edirne'de Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Saros Körfezi’ndeki Enez ilçe sahilinde denetim gerçekleştirdi.

    Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 2 teknede 6 kişinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını belirlendi.

    101 BİN LİRA CEZA YAZILDI

    Haklarında adli işlem başlatılan 6 kişiye, toplam 101 bin 732 TL ceza uygulandı. Yasa dışı avcılığa karşı körfezde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

    Saros Körfezi nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza #1

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