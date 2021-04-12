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- Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza
Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza
Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.
- DHA
- 12.04.2021 - 18:00
- Güncelleme : 12.04.2021 - 18:02
Edirne'de Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Saros Körfezi’ndeki Enez ilçe sahilinde denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 2 teknede 6 kişinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını belirlendi.
101 BİN LİRA CEZA YAZILDI
Haklarında adli işlem başlatılan 6 kişiye, toplam 101 bin 732 TL ceza uygulandı. Yasa dışı avcılığa karşı körfezde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.