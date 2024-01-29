Siirt'in ekiplerin zorlu mücadelesi: Hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

İHA
Siirt'in Şirvan ilçesinde Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında yaşayan ve hamile olan Rabia Caylı, rahatsızlandı.
Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi.
Kar yolları kapattı
Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı.
3 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaşan ekipler, Caylı'ya ilk müdahaleyi yaptı.
3 saatlik çalışmayla mezraya ulaşıldı: Hamile kadın hastaneye yetiştirildi
Daha sonra ambulansa alınan hamile kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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