Şile yolunda tehlike saçan sürücüler yakalandı

Yol tartışması üzerine araçlarını birbirine çarptırarak ilerleyen iki sürücü, yakın arkadaş olup şakalaştıklarını öne sürdü. Şahıslara toplam 7 bin 728 lira para cezası kesildi.

21 Mart'ta Şile yolunda seyir halinde olan iki maganda, iki şeritli yolu paylaşamayarak yol verme tartışmasına girmişti.

Yağmura rağmen hızlarını kesmeyen sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemişti.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Tehlike dolu anların başka bir sürücü tarafından görüntülenmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye alarak ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaştı.

Şile'de yolu paylaşamayan sürücüler kamerada

"ŞAKALAŞIYORDUK" DEDİLER

Gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücüler sorgulamalarında yakın arkadaş olduklarını, trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını söyledi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ş.Ş ve N.Y.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheliler hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.