Silivri'de servis minibüsü şoförü direksiyon başında fenalaşınca kaza yaptı

Bir servis minibüsünün şoförü direksiyon başında fenalık geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, park halindeki araçlara çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı.

Dün sabah 07.00 saatlerinde Silivri Vakkas Köprüsü mevki'inde trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan servis minibüsü park halindeki araçlara çarparak durabildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İlçenin en yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgede yaşanan kaza büyük çaplı maddi hasarla atlatıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Silivri'de minibüs şoförü direksiyon başında fenalaşınca kaza yaptı ViDEO







KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, direksiyon başında fenalaşan minibüs sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



