İHA
Koronavirüs dönemi, bazı yasak ve kararları hayatımıza soktu.
Bu kararlardan birisi ise sınır kapılarıyla alakalı oldu.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde Edirne Valiliği, bir karar aldı ve Bulgaristan tarafına yaya geçişini durdurdu.
Bugün başladı!
Avrupa’ya açılan kara sınır kapılarından yaya geçişlerin bir süre önce yasaklanmasının ardından alınan yeni karar gereği 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibaren yaya geçişlerine izin verileceği, kara sınır kapılarından yaya geçişlerin başlanacağı ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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