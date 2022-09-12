Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi

Toprak yolda drift atmaya başlayan babası ATV’den düştü, durumu fark eden oğlu babasının yardımına koştu. O anlar kameraya yansıdı.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde baba Selçuk Yurtseven, oğlu Kerem’den toprak bir yolda ATV gezintisi yaparken hatıra kalması için video çekmesini istedi.

ATV’den inen küçük Kerem, babasını kayda almaya başladı.

ATV’den düştü

Boş toprak yolda drift atmaya başlayan babanın eğlencesi kısa sürdü.

Dengesi kaybeden Selçuk Yurtseven, ATV’den düştü, oğlu da o anları kayda aldı.

Küçük sıyrıklarla atlattı

Kazayı önce şaka zanneden Kerem, bir süre sonra babasının yardımına koştu.

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan baba Selçuk Yurtseven, o anları İHA’ya anlattı.

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“Toprak yolda tavsiye etmiyorum”

Yurtseven, “Oğlumla ATV ile gezerken bir anı kalmasını istedik, oğlumu indirdim ve video çekmesini istedim. O arada toprak yolda ATV ile giderken drift atmak istedim. Bir döndüm, iki döndüm, üç döndüm. Dördüncüde ATV beni döndürdü. O arada takla attım, oğlum da video çekiyordu. Sağlık durumumda herhangi bir sıkıntı yok, kolumda bacağımda sıyırıklar oluştu ucuz atlattık. Toprak yolda tavsiye etmiyorum.” dedi.

“Şaka sandım, gülmeye başladım”

Küçük Kerem ise, “Ben babamı video çekerken başta şaka sandım, gülmeye başladım. Sonra şaka olmadığını anlayınca hemen yanına koştum.” diye konuştu.