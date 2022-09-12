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    Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi

    Toprak yolda drift atmaya başlayan babası ATV’den düştü, durumu fark eden oğlu babasının yardımına koştu. O anlar kameraya yansıdı.
    • 12.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:06
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    Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi

    Sinop’un Saraydüzü ilçesinde baba Selçuk Yurtseven, oğlu Kerem’den toprak bir yolda ATV gezintisi yaparken hatıra kalması için video çekmesini istedi.

    ATV’den inen küçük Kerem, babasını kayda almaya başladı.

    ATV’den düştü

    Boş toprak yolda drift atmaya başlayan babanın eğlencesi kısa sürdü.

    Dengesi kaybeden Selçuk Yurtseven, ATV’den düştü, oğlu da o anları kayda aldı.

    Küçük sıyrıklarla atlattı

    Kazayı önce şaka zanneden Kerem, bir süre sonra babasının yardımına koştu.

    Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan baba Selçuk Yurtseven, o anları İHA’ya anlattı.

    Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi VİDEO

    “Toprak yolda tavsiye etmiyorum”

    Yurtseven, “Oğlumla ATV ile gezerken bir anı kalmasını istedik, oğlumu indirdim ve video çekmesini istedim. O arada toprak yolda ATV ile giderken drift atmak istedim. Bir döndüm, iki döndüm, üç döndüm. Dördüncüde ATV beni döndürdü. O arada takla attım, oğlum da video çekiyordu. Sağlık durumumda herhangi bir sıkıntı yok, kolumda bacağımda sıyırıklar oluştu ucuz atlattık. Toprak yolda tavsiye etmiyorum.” dedi.

    Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi #1

    “Şaka sandım, gülmeye başladım”

    Küçük Kerem ise, “Ben babamı video çekerken başta şaka sandım, gülmeye başladım. Sonra şaka olmadığını anlayınca hemen yanına koştum.” diye konuştu.

    Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi #2

    Sinop’ta babasının ATV kazasını görüntüledi #3


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