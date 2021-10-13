Sinop'ta hamsinin kilosu 10 liraya düştü

Daha önce 20 liraya satılan hamsinin kilogram fiyatı yarı yarıya azaldı. Yetkililer, "Bolluk yaşanıyor, hamsinin fiyatı uygun" dedi.

Karadeniz'de balık avı sezonu bereketli geçiyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Karadeniz'de bu sezon hamsinin erken gelmesiyle bolluk yaşandığını söyledi.

"DENİZDE HAMSİ BOLLUĞU YAŞANIYOR"

Kentte geçtiğimiz günlerde kilosu 20 liradan satılan hamsinin fiyatında yarı yarıya düşüş yaşanırken, 10 liraya geriledi.

Hamsinin birkaç gündür bol miktarda avlandığını belirten Tuncer, "Bu sene istenilen düzeyde palamut olmadı. Şu anda denizde hamsi bolluğu yaşanıyor. Dolayısıyla balıkçılarımız da hamsi avı yapıyor." dedi.

20 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Balıkçıların palamuttan umudunu kestiğini ifade eden Tuncer, "Deniz suyu sıcaklığı biraz düştü, hamsi avı arttı. Sezon başında 40 liradan satılan hamsi, en son 20 liraya kadar düşmüştü. Şu anda 10 lira olan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

"HAMSİNİN FİYATI UYGUN"

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Güven Karabulut ise "Hamsinin fiyatı şu anda uygun. İnşallah bolluk böyle devam eder ve vatandaşlarımız da balığa doyar." ifadesinde bulundu.

Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilogramı 40, çinekop 50, lüfer 110, mezgit 25, istavrit 15, palamudun ise tanesi 40 liradan satışa sunuluyor.