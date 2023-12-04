Şırnak'ta acı bekleyiş sürüyor! Zelin'den hala haber yok... Kardeşi Zilan'la birlikte Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'i arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ve polis ekiplerinin aradığı Zelin'den henüz bir ize rastlanamazken, kurtarılan kardeşinin tedavisi ise sürüyor.

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ensonhaber.com

Şırnak Dicle Nehri'ne atlayan iki kardeş, ailelerini acı bir bekleyişe soktu...

Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarına gelen Zelin ile Zilan isimleri kardeşler, nehre atladı.

Kardeşlerin neden nehre atladığı henüz öğrenilemezken, durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı.

Zelin için çalışma başlatıldı

Zilan Ç.’nin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zelin'e dair tek bir iz bile yok...

Öte yandan Zelin’i arama kurtarma çalışmaları, 8’inci günde de devam ediyor. Çalışmalar, Diyarbakır ve Elazığ AFAD’dan dalgıç ve kurbağa adam, Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ve Cizre itfaiyesi dalgıç ekiplerince sürdürülüyor.

Ekipler, nehrin iki yakasındaki kıyı kenarı boyunca, olayın olduğu bölgeden başlayarak ikinci ve üçüncü köprü altından, Güzeller, Yakacık, Nerduş ve Bostancı köyleri mevkii ile Silopi ilçe sınırı bölgesindeki Yankale karakol sınırına kadar, yaklaşık 30 kilometrelik alanda tarama yaptı. Ayrıca nehrin iki kola ayrıldığı bölgedeki sazlık, kayalık ve bataklıklar ile su altında arama gerçekleştirildi. Çalışmalarda Zelin’e ait bir iz bulunamadı.