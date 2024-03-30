Şırnak'ta çığ böyle geldi

İHA
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de sıcak havaların etkisiyle yüksek dağ yamacından kopan kar kütleleri çığın oluşmasına neden oldu.
Güneşli havada öğle vakti köye düşen çığ paniğe neden oldu.
Çığ böyle görüntülendi
Vatandaşların cep telefonuyla kayda aldığı düşme anı görenleri hayrete düşürdü.
Olay dün Ortaköy yakınlarında meydana geldi.
Paniğe neden oldu
Dağdan kopan kar çığ oluşturdu.
Yavaş ilerleyerek köye kadar gelen çığ paniğe neden oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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