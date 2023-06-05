Şırnak’ta güvenlik korucusu öldürüldü

DHA
Akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçe itfaiyesine yangın ihbarı yapıldı.
Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'taki otomobil yangını ihbarına giden ekipler, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti.
Güvenlik korucusu çıktı
Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yapılan araştırmada, ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi.
Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.
Polis araştırıyor
Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.