Şırnak’ta güvenlik korucusu öldürüldü Güvenlik korucusu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Başından tabanca ile vurulan korucunun otomobili de ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan korucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçe itfaiyesine yangın ihbarı yapıldı.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'taki otomobil yangını ihbarına giden ekipler, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti.

Güvenlik korucusu çıktı

Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan araştırmada, ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi.

Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.

Polis araştırıyor

Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.