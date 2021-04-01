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    Şırnak'ta mayına basan çoban hayatını kaybetti

    Hayvanları otlatmaya götüren çobanın bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. 3 çocuk babası çobanın yaşamını yitirdiği belirlenirken, jandarmanın patlamaya ilişkin incelemesi sürüyor.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 12:18
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    Şırnak'ta mayına basan çoban hayatını kaybetti

    Sabah saatlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesi Körseli köyünde hayvanları otlatmaya götüren çoban Cemil Kaçar'ın (42) bulunduğu bölgede, patlama meydana geldi.

    Patlamanın olduğu bölgeye gelen köy halkı, Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    MAYINA BASTI

    İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaçar'ın cansız bedenini otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürdü.

    Jandarma ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürerken, 3 çocuk babası Kaçar'ın mayına bastığı tespit edildi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Kaçar’ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

    Şırnak ta mayına basan çoban hayatını kaybetti #1

    Şırnak ta mayına basan çoban hayatını kaybetti #2

    Şırnak ta mayına basan çoban hayatını kaybetti #3

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