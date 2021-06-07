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Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu

Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu

Sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darbedilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırganı, polise teslim etti.