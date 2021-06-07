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    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu

    Sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darbedilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırganı, polise teslim etti.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:24
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    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu

    Ata Union MC adlı motosiklet grubu üyeleri, İstanbul’un Şişli ilçesi Mecidiyeköy semtinde ilerledikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın çığlıklarını duydu.

    Hemen sokağa yönelen motosikletliler, bir erkeğin genç kadını tekme tokat dövdüğünü gördü.

    MOTOSİKLETLİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Kadın, adamın elinden kurtulup, motosikletlilere doğru koştu. Motosikletliler de hemen adama müdahale etti.

    Kadını döven kişi, taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu VİDEO

    POLİSE TESLİM EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Motosikletliler, kadını döven kişiyi polise teslim etti.

    Güçlükle sakinleştirilen kadın ise motosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı." dedi.

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu #1

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu #2

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu #3

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu #4

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu #5

    Şişli’de dayak yiyen kadının yardımına motosikletli grup koştu #6

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