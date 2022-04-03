- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'de İSKİ'nin su borusu patladı, metro istasyonu kapatıldı
Şişli'de İSKİ'nin su borusu patladı, metro istasyonu kapatıldı
İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metro istasyonuna aktı.Metronun Ortaklar Caddesi çıkışı ise ulaşıma kapatıldı.
- İHA
- 03.04.2022 - 08:43
- Güncelleme : 03.04.2022 - 08:44
İstanbul Şişli'de Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında İSKİ'ye ait su borusunun patladı.
Borunun patlmasıyla birlikte sular yola ve metro istasyonuna aktı.
SU BORUSU PATLADI
Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti.
ORTAKLAR CADDESİ ÇIKIŞI KAPATILDI
Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.