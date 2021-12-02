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    Şişli’de yaşlı adamın ölümünde İETT şoförüne 6 yıl hapis istemi

    Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şoförün 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:24
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    Şişli’de yaşlı adamın ölümünde İETT şoförüne 6 yıl hapis istemi

    İstanbul’un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi’nde 24 Ağustos günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e, güzergahında ilerleyen İETT otobüsü çarptı.

    Otobüs çarpan Taner, kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Ahmet T. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Ahmet T., çıkarıldığı hakimlikçe imza ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK VURGUSU

    Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    İddianamede, İETT şoförü olan şüphelinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner’e çarpması sonucu kazanın meydana geldiği aktarıldı.

    Olay yeri inceleme tutanağı ve otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, 73 yaşındaki Remezan Taner’in kazadan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

    Şişli’de 73 yaşındaki adamın öldüğü kaza VİDEO

    İETT ŞOFÖRÜ KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ, 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Şüphelinin iddianamede yer alan savunmasında, ölüme sebebiyet verdiğini kabul ettiği ancak kendi kusurunun olmadığını söylediği kaydedildi.

    İddianamede, bilirkişi raporunda şoförün asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

    Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet T.’nin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

    Şişli’de yaşlı adamın ölümünde İETT şoförüne 6 yıl hapis istemi #1

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